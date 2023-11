Vodafone rivoluziona il supporto in emergenza, Giga illimitati e 5G gratis nelle zone colpite

In risposta a eventi calamitosi che hanno colpito diverse regioni italiane, Vodafone ha attuato una serie di iniziative per supportare le comunità locali. Queste azioni sono state intraprese per la prima volta in Emilia-Romagna, a seguito delle alluvioni che hanno interessato le città di Bologna, Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini. In quell’occasione, l’operatore ha comunicato tramite SMS ai suoi clienti l’attivazione di un’offerta speciale: giga illimitati per una settimana e l’opzione “5G Priority Access” per un mese. Al termine di questo periodo, le offerte sono state disattivate automaticamente.

Vodafone: l’aiuto umanitario

Un’iniziativa simile è stata poi riproposta durante gli incendi estivi in Sicilia. In questo caso, la promozione è stata estesa anche ai clienti di ho. mobile, garantendo l’accesso a giga illimitati per una settimana, con disattivazione automatica al termine del periodo.

Recentemente, Vodafone ha attivato un’offerta analoga in Toscana, per i residenti nelle aree di Prato, Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia. Anche in questo caso, la comunicazione dell’attivazione dell’offerta è avvenuta tramite SMS, informando gli utenti dell’accesso a giga illimitati per una settimana, con disattivazione automatica al termine. Non è chiaro se verrà offerta anche l’opzione “5G Priority Access” come in precedenza.

Gli utenti coinvolti in queste aree possono utilizzare il traffico dati su qualsiasi APN Vodafone disponibile in Italia, inclusi mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it e web.omnitel.it. È anche possibile accedere alla modalità hotspot senza costi aggiuntivi.

Queste iniziative di Vodafone mirano a fornire un supporto concreto alle comunità colpite da eventi calamitosi, facilitando la comunicazione e l’accesso alle informazioni in momenti critici. Per coloro che desiderano contribuire al recupero delle zone colpite, è possibile effettuare donazioni tramite il sito web ufficiale della Protezione Civile della Toscana, dove sono disponibili tutte le informazioni per effettuare un bonifico.