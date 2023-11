Questa immagine che sta girando moltissimo sui social sta suscitando molto stupore di interesse di migliaia di utenti. Al primo sguardo potrebbe sembra un disegno qualunque in bianco e nero con rappresentante due cervi. Essa però è in realtà un’illusione ottica in cui si nasconde un uccellino. In pochissimi riescono a trovarlo soprattutto se prova a restare nei 13 secondi di tempo.

L’illusione è stata costruita con una certa maestria, giocando con le forme e soprattutto con le ombre, creando un enigma risolvibile soltanto attraverso la nostra concentrazione e la nostra abilità visiva. Alcuni medici sono addirittura convinti che disegni, forme o altre immagini del genere possano aiutare a tenere allenato il cervello, in modo anche da ritardarne l’invecchiamento. Esistono infatti terapie contro determinate tipologie di malattie neurodegenerative che prevedono il sottoporsi a questa tipologia di gioco con una certa costanza. Dopo questa spiegazione potreste rivalutare il valore dell’illusione ottiche e delle riviste che trattano proprio di indovinelli.

Dov’è l’animaletto nell’illusione ottica?

L’immagine per posta rappresenta un paesaggio naturale tranquillo dove in primo piano sono visibili due maestosi animali che porgono il loro sguardo verso l’alto. Nell’ambiente circostante però vi è un uccellino mimetizzato. Il gioco di colori, focalizzato sul monocromatismo, prendi il tutto più difficile e omogeneo.

Solo l’1% di coloro che hanno provato a vincere la sfida sono effettivamente riusciti a trovare l’animaletto. Il tempo a disposizione ricordiamo essere soltanto di 13 secondi, quindi, se volete provarci, dovrete impostare un timer sul vostro smartphone.

Le illusioni ottiche sono considerate dagli esperti degli esercizi molto benefici per la nostra materia grigia. Esse sono in grado di stimolare la nostra concentrazione, affinando al contempo le abilità percettive e implementando le capacità di elaborazione di ciò che guardiamo. In parole povere, ci insegnano ad andare oltre l’aspetto iniziale e a concentrarci su dettagli che non riteniamo fondamentali.

Oltretutto, i rompicapi sono un modo eccellente per evadere dallo stress quotidiano e staccare la spina dai pensieri fastidiosi. Tutta la nostra attenzione sarà concentrata sul trovare una risposta. Detto questo, vi metterete alla prova? Giocherete? Cercate di esaminarne ogni singolo angolo e troverete sicuramente la soluzione. Non preoccupatevi se doveste sforare con il tempo, l’importante è provarci.