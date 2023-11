In questi giorni alcuni ex clienti WindTre stanno ricevendo delle proposte di offerte di tipo winback. Queste proposte fanno riferimento alle promo della gamma GO XXS e forniscono gli ex clienti minuti, SMS e fino a 200 Giga di traffico internet, in alcuni casi anche in 5G, il tutto a partire da 4,99 euro al mese.

Questa gamme di offerte prevedono una serie di versioni che si differenziano soprattutto per la quantità di Giga inclusa nel pacchetto (100, 150, 200 GB). Inoltre, sono disponibili anche delle varianti che offrono la possibilità di abilitare al 5G. Scopriamo insieme quali sono queste vantaggiosissime offerte.

Promo WindTre GO XXS

Per le offerte della gamma GO XXS sono previsti i seguenti bundle con il loro corrispondente costo mensile:

GO 100 XXS con minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet in 4G a 4,99 euro al mese addebitati sul proprio credito residuo;

con minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet in 4G a addebitati sul proprio credito residuo; GO 100 XXS Easy Pay con minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet in 4G a 4,99 euro al mese addebitati su metodo di pagamento Easy Pay;

con minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet in 4G addebitati su metodo di pagamento Easy Pay; GO 100 XXS 5G Easy Pay con minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet in 5G a 5,99 euro al mese addebitati su metodo di pagamento Easy Pay (è previsto anche il costo di attivazione pari a 9,99 euro invece di 49,99 euro con SIM attiva per 24 mesi).

Le varianti da 150 GB

CI sono alcuni casi in cui l’operatore telefonico offre le offerte GO XXS con una differenza nel numero di Giga proposti, non più 100, ma 150. Scopriamo insieme le variabili Go 150 XXS:

GO 150 XXS con minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet in 4G a 4,99 euro al mese addebitati sul proprio credito residuo;

con minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet in 4G a addebitati sul proprio credito residuo; GO 150 XXS Easy Pay con minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet in 4G a 4,99 euro al mese addebitati su metodo di pagamento Easy Pay;

con minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet in 4G a addebitati su metodo di pagamento Easy Pay; GO 150 XXS 5G Easy Pay con minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet in 5G a 5,99 euro al mese addebitati su metodo di pagamento Easy Pay (è previsto il costo di attivazione pari a 9,99 euro invece di 49,99 euro con SIM attiva per 24 mesi).

Le varianti da 200 GB

Infine, WindTre può proporre anche offerte con 200 Giga ogni mese. I prezzi partono sempre da 4,99 euro. Vediamo quali sono le varianti per le offerte GO 200 XXS: