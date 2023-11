L’iniziativa è stata particolarmente fruttuosa e Kena ha deciso di prorogare “Porta un Amico” fino alla fine di Novembre. In questo modo tutti i clienti Kena potranno continuare ad usufruire della possibilità di ricevere fino a 50 euro di rimborsi cumulabili sul proprio credito residuo. Come? È facile, basta invitare amici e parenti a passare all’operatore telefonico virtuale.

Attraverso la condivisione di un codice apposito è possibile ottenere una ricarica omaggio di massimo 5 euro per ogni nuova attivazione da parte dei clienti invitati. Il totale è di massimo 50 euro se si invitano 10 amici. In aggiunta anche all’inviato viene erogata una ricarica di 5 euro.

L’offerta, dopo un’ennesima proroga, avrebbe dovuta essere disponibile fino al 31 ottobre, ma la data di scadenza è stata prolungata, come già successo.

I rimborsi di Kena Mobile

La nuova data di scadenza è stata aggiornata sull’app dell’operatore dove l’iniziativa viene ora chiamata “Porta un Amico in Kena New“.

Come già detto, l’iniziativa è piuttosto semplice. I già clienti dell’operatore telefonico virtuale, con un’offerta attiva sulla scheda SIM, hanno la possibilità di inviare altri utenti a passare a Kena semplicemente inviando loro l’apposito codice. Per ogni nuova attivazione, chi invia il codice riceverà una ricarica di 5 euro. Il codice si trova nell’Area Clienti di MyKena sul sito ufficiale dell’operatore oppure nell’apposita sezione dell’app scaricabile sia su dispositivi Android che iOS.

Sul sito web, basterà semplicemente cliccare su “Richiedi codice” presente in alto in un’apposita sezione in giallo. Sull’app invece bisogna cliccare sempre sulla stessa icona però questa volta nel menù laterale. A questo punto bisognerà accedere con il proprio numero di telefono e poi inserire il codice OTP (One Time Password) ricevuto tramite SMS. Il codice è singolo e può essere inviato a tutti senza distinzioni.

L’utente che riceve il codice avrà la possibilità di attivare un’offerta con Kena richiedendo però la portabilità del proprio numero. Potrà farlo recandosi nell’apposita sezione online del sito web ufficiale Kena ed inserire il codice ricevuto. Una volta sottoscritta l’offerta, il nuovo cliente Kena riceverà a sua volta un codice da inviare ad altri utenti e ricevere a sua volta ricariche omaggio.

Attenzione però, il bonus verrà erogato solo se il nuovo cliente resta in Kena fino al secondo mese dell’offerta senza abbandonare l’operatore.