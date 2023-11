Un servizio ILIAD gratis solo per alcuni utenti con la GIGA 150

Se non avevate ancora sentito parlare dell’offerta da 150 giga disponibile sul sito di Iliad, potrebbe essere la volta buona per conoscerla.Più persone sanno benissimo di poter avere tutto con questa soluzione, una grande opportunità che ben presto potrebbe scomparire per far spazio ad una novità.

Ovviamente Iliad si presenta sempre bene agli appuntamenti e non mancherà nel proporre una nuova offerta mobile piena di giga. Ora però è il momento della Giga 150.

Iliad sorprende la concorrenza, l’offerta da 150 giga è ancora disponibile sul sito web

Difficilmente gli altri gestori riusciranno a battere Iliad in virtù della promo attualmente disponibile sul sito web.

A tal proposito ecco che l’offerta si propone con minuti, messaggi e giga per Internet, proprio quello che gli utenti desiderano ogni giorno. Iliad offre nel dettaglio minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e infine anche 150 giga per navigare sul web.

Proprio per quanto concerne l’ultimo aspetto, c’è un appunto da fare: la connessione viene offerta in 5G gratis. Ovviamente bisogna avere lo smartphone adatto per supportare tale standard di rete, come d’altronde dovrebbe essere chiaro a tutti. Anche il luogo in cui si utilizza lo smartphone è importante, siccome non tutta l’Italia è coperta equamente con il 5G.

Ricordiamo inoltre agli utenti che il prezzo di vendita di questa offerta risulta mensilmente di 9,99 €. La prima ricarica dovrà essere obbligatoriamente di 19,98 € in quanto ci sono 9,99 € da pagare anche per l’attivazione, ma solo la prima volta. Trovate tutto disponibile sul sito ufficiale con i dettagli e i servizi attivi.