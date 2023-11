Volete migliorare la funzionalità zoom del vostro iPhone 15 Pro Max , l’ultimo arrivato della famiglia Apple? L’intelligenza artificiale ha la soluzione che fa per voi.

Si tratta di GlassAI, un ISP (Image Signal Processor), il cui software è in grado di migliorare sensibilmente foto e zoom dell’iPhone 15 Pro Max, arrivando a superare persino i risultati degli stessi software Apple.

Infatti, secondo la compagnia Glass Imaging, situata a Los Altos in California, il software nativo di Apple non è sempre in grado di sfruttare al meglio le potenzialità dell’iPhone. Il che può sembrare un paradosso, ma degli studi condotti a riguardo hanno confermato il tutto.

IPhone 15 Pro Max, sfrutta al massimo le potenzialità del suo algoritmo

L’app GlassAI ha generato risultati sorprendenti nel miglioramento delle immagini degli iPhone. Il programma è davvero molto semplice da utilizzare e risulta essere super intuitivo, richiede infatti solo pochi giorni di apprendimento automatico per ogni dispositivo.

Ma offre comunque risultati qualitativamente migliori, al pari di altre tecniche di elaborazione di immagini che necessitano magari di mesi di lavoro da parte di un team di professionisti del settore.

Al fine di provare le sue incredibili potenzialità, Glass Imaging ha confrontato le foto scattate dalla telecamera di iPhone 15 Pro Max e trattate dall’ISP di Apple, con quelle “lavorate” da GlassAI. In particolare la piattaforma riesce a cogliere meglio le sfumature di luce, ai colori, alle esposizioni, riuscendo ad evidenziare alcuni dettagli non sempre visibili con altre tecnologie.

Insomma se volete foto di qualità come se fossero state scattate da fotografi professionisti non potete non provare questa piattaforma !