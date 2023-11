La pandemia ha fortemente condizionato la vita di tutti noi oltre che la storia mondiale. L’emergenza sanitaria è rientrata, ma la malattia è ancora presente in tutto il mondo. Durante la pandemia, sono state tante le iniziative che hanno provato a rendere gli smartphone di tutti utili per riuscire a superare al meglio quel periodo così tormentato.

Alcune di queste iniziative sono quelle che hanno portato avanti Google e Apple, per riuscire ad integrare nei propri sistemi operativi un sistema di notifiche di tipo automatico. Questo sistema aveva il compito di avvertire gli utenti della vicinanza ad altri utenti che erano poi risultati positivi al coronavirus. Il sistema è stato progettato per essere integrato e per funzionare anche con tutte le app a livello nazionale che si occupavano del tracciamento del COVID.

Android e COVID: è ora di voltare pagina?

Si tratta dello stesso sistema che ha lavorato insieme all’app “Immuni”, lanciata in Italia proprio con lo scopo di aiutare il tracciamento del virus nel nostro Paese. Purtroppo, però il successo del sistema è stato spesso altalenante, sia per Android che iOS. Questo perché l’adozione e la fiducia degli utenti era un requisito fondamentale affinché il sistema funzionasse. Infatti, è emerso che tutte le iniziative che sono legate al tracciamento e al contenimento del COVID-19 sono state accolte con incostanza.

Oggi non è più necessario utilizzare questo genere di app e qualsiasi altro sistema di tracciamento per il virus. Dunque, il sistema ideato da Google non ha più motivo per esistere. È proprio per questo che il sistema di notifiche per l’esposizione al COVID è stato ufficialmente e definitivamente rimosso da Android.

Questa novità è stata scovata nella versione dei Play Services verso la metà di ottobre ed ora non è più presente anche nella sua versione stabile (23.42). Apple ha attuato precedentemente una misura precedentemente. Inoltre, ha comunicato ai suoi utenti che sarebbero state disattivare le notifiche di esposizione. Questo dettaglio ha portato come conseguenza l’eliminazione di tutti i dati associati a queste.

Ovviamente, è un bene che non sia più necessario l’utilizzo di queste app. Consideriamo per un attimo la questione dal punto di vista tecnologico. Non si può negare che questi sistemi rappresentano alcune delle funzionalità più complesse che siano mai state rilasciate sui nostri smartphone. È un peccato che questo tipo di tecnologia non sia stata sfruttata al massimo.