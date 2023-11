Very Mobile è un operatore telefonico italiano che offre servizi di telefonia mobile a tariffe convenienti . Si distingue dagli altri per la sua offerta commerciale semplice e trasparente , che prevede tariffe chiare e senza costi nascosti. Il gestore offre la possibilità scegliere direttamente la promozione contenente solo ciò di cui hai bisogno.

Tra i servizi solitamente offerti ci sono le chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e un’ampia scelta di pacchetti dati per navigare in internet dal proprio smartphone. Inoltre, l’operatore regala anche la possibilità di acquistare smartphone a prezzi convenienti. Esistono poi pacchetti appositi per chi usa molto i dati di navigazione, finendoli ancor prima che il mese scada. In questo caso, c’è una promo speciale proprio per chi utilizza i propri dispositivi fuori casa per questioni lavorative, di studio o semplicemente tende a sfruttarlo al massimo.

300 giga a tua disposizione con Very Mobile Giga Special