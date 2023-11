NZXT, i pc non saranno più gli stessi dopo l'arrivo di H6 FLOW

La casa produttrice californiana NZXT, nota per le sue soluzioni innovative nel campo dei case per PC, ha recentemente ampliato la propria gamma con l’introduzione dell’H6 Flow, un modello che cattura l’attenzione per il suo design audace e le sue caratteristiche tecniche. Questo nuovo case si distingue per la sua struttura aperta e moderna, che offre una visuale impareggiabile delle componenti interne, ideale per gli utenti che desiderano esibire l’hardware del proprio sistema.

NZXT: le caratteristiche tecniche

Disponibile sia in una variante sobria che in una dotata di illuminazione RGB, l’H6 Flow si allinea al design contemporaneo dei case NZXT H9, ma si spinge oltre con una copertura in vetro angolare che omette deliberatamente il quarto angolo del telaio. Questa scelta stilistica non solo esalta l’estetica delle build più sofisticate ma permette anche di non compromettere l’efficienza del flusso d’aria all’interno del case.

Il design trapezoidale dell’H6 Flow è una vera e propria novità nel panorama dei case per PC. Con cinque lati anziché quattro, il lato destro diagonale ospita tre ventole che, in un case tradizionale, sarebbero collocate sul frontale. Questa configurazione non solo ottimizza il flusso d’aria ma amplifica anche lo spazio disponibile per una gestione ordinata dei cavi, un aspetto spesso trascurato ma fondamentale per mantenere un aspetto pulito e per facilitare le operazioni di manutenzione e upgrade.

L’innovazione non si ferma all’estetica e alla funzionalità aerodinamica. Anche l’alloggiamento dell’alimentatore è stato oggetto di un ripensamento creativo, trovando posto in un vano tecnico espanso, che contribuisce a mantenere un layout interno ordinato e facilmente accessibile.

L’H6 Flow è progettato per accogliere schede madri di formato ATX e schede video di lunghezza massima di 365 millimetri. La parte superiore del case prevede uno spazio per l’espulsione dell’aria attraverso tre ventole da 120mm o due da 140mm, compatibili anche con radiatori fino a 360mm o 280mm di lunghezza. Inoltre, l’assenza di un vano dedicato all’alimentatore permette di utilizzare la parte inferiore come ulteriore punto di aspirazione per due ventole da 140 millimetri.

Con un prezzo di partenza di 119,99 euro sul sito ufficiale, l’H6 Flow è disponibile nelle classiche colorazioni bianco e nero, offrendo agli appassionati di PC la possibilità di scegliere in base alle proprie preferenze estetiche. Questo case rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un prodotto capace di coniugare design, funzionalità e visibilità delle componenti, senza sacrificare le prestazioni di raffreddamento.