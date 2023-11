Nelle ultime settimane Samsung ha attirato particolare attenzione per via della sua decisione di seguire la strada avviata da Apple e introdurre sui suoi prossimi dispositivi di punta il telaio in titanio. La notizia non è stata confermata dal colosso ma pare che l’idea sia in cantiere ormai da circa due anni e che il 2024 potrebbe essere l’anno decisivo per procedere con l’introduzione del nuovo materiale, ma non è tutto.

La novità più recente riguardante la serie di smartphone Samsung Galaxy S24 fa riferimento alla possibilità che l’azienda proceda con l’introduzione di intelligenza artificiale generativa. I prossimi smartphone, dunque, potrebbero essere i primi di una lunga serie di dispositivi dotati di AI.

Samsung Galaxy S24 con intelligenza artificiale generativa!

A fornire l’indizio secondo il quale sarà proprio il Samsung Galaxy S24 il primo smartphone dell’azienda sudcoreano ad essere dotato di intelligenza artificiale generativa è BusinessKorea, che fa riferimento ai primi mesi del 2024 come arco temporale nel quale potrebbe avvenire la presentazione ufficiale. Da tempo, infatti, si parla della possibilità che l’azienda antici il debutto procedendo con il lancio il 17 gennaio.

Tornando alla nuova tecnologia, Samsung potrebbe introdurre sui suoi top di gamma un chatbot simile a ChatGPT che, grazie all’intelligenza artificiale generativa, potrà intrattenere vere e proprie conversazioni con l’utente.

Non conosciamo con certezza le intenzioni del colosso e non è da escludere la possibilità che i primi dispositivi dotati di intelligenza artificiale generativa saranno i prossimi dispositivi con display pieghevole in arrivo entro il mese di agosto del prossimo anno.