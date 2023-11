In Florida, di recente, è stata presentata una nuova proposta di legge, nota come disegno di legge 254. Quest’ultimo è stato elaborato al fine di provare a ridurre sostanzialmente le situazioni di ingorgo dovute al traffico, il numero di incidenti stradali e i sentimenti di rabbia quando si è alla guida.

Infatti, la nuova legge, impone ai conducenti di dover utilizzare sulle strade con un limite di velocità di 105 km/h o superiore, esclusivamente la corsia di destra, a meno che non si stia sorpassando o vi sia qualche veicolo di emergenza.

Florida: Nuove disposizioni di legge per la regolazione del comportamento stradale

Con queste nuove disposizioni la Florida dunque, cerca di spingere i conducenti a restare sulla corsia di destra. Salvo situazioni di particolare emergenza.

Il paese dunque, in questo senso, assume su strada un comportamento completamente diverso rispetto a quello adottato dagli Stati Uniti. Qui infatti, i conducenti possono sorpassare sia sulla corsia di destra sia su quella di sinistra, senza dover sottostare ai limiti di velocità per le corsie, escludendo ovviamente il limite generale imposto.

Tuttavia, il disegno di legge 254 non è affatto il primo tentativo che la Florida ha cercato di effettuare in ambito stradale. Tutte le vecchie proposte però non hanno avuto alcun successo, a causa del timore generale che le nuove disposizioni potessero confondere i guidatori.

Nuove disposizioni di legge in materia di guida sono state presentate anche in Italia. Infatti, è possibile individuare alcune modifiche al codice stradale per le situazioni di guida in stato di ebbrezza o utilizzo del cellulare.