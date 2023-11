CoopVoce supera Iliad a novembre con 200 GIGA

La nuova offerta che CoopVoce ha lanciato si chiama EVO 200. Fino al prossimo 8 novembre sarà disponibile sul sito ufficiale per 7,90 € al mese.

Al suo interno gli utenti possono trovare minuti illimitati, 1000 messaggi e 200 giga per Internet in 4G.

Ovviamente c’è un costo di attivazione da pagare solo per la prima volta. Gli utenti che passano a CoopVoce, il primo primo mese pagheranno 7,90 € per l’offerta e 10 € per l’attivazione per un totale di 17,90 €.

Oltre a questo ci sono tutti i servizi principali inclusi all’interno della promo, a partire dal servizio “Chiama ora”, fino ad arrivare all’assistenza e all’hotspot. Inoltre i vantaggi della copertura sono garantiti visto che sul territorio ci sono infrastrutture ovunque: l’Italia è infatti coperta per il 99,8%. Ad occuparsi della grande qualità ci penserà come sempre un colosso come TIM, su cui Coop si appoggia.

CoopVoce: tutti i dettagli da conoscere

Se avete bisogno di una nuova SIM o desiderate passare adesso alla nuova EVO 200 con CoopVoce, si può fare comodamente online. Ecco l’opzione che consente di scegliere se ricevere la nuova SIM a casa oppure ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop.

Se il telefono risulta compatibile, si può tranquillamente optare per l’eSIM, una SIM virtuale che puoi attivare facilmente online.

Nel caso in cui voleste ricevere la SIM a casa e attivarla online, il costo totale di attivazione sarà di 10 €. Questa cifra include sia la spedizione che l’attivazione dell’offerta. Se contrariamente preferirete ritirare la SIM in un punto vendita Coop, l’attivazione avrà un costo di 10 €. Se invece siete già clienti CoopVoce e desiderate passare alla EVO 200, il costo di attivazione sarà di 9,90 €, da pagare solo la prima .

Insomma, le opzioni che fornisce questo gestore virtuale sono veramente tante e non potete che valutarle.