Siete appassionati di giochi per la mente e di illusioni ottiche ? Allora non potete perdervi questo interessante test visivo.

Nell’immagine in questione, si nasconde il numero 604, sei in grado di trovarlo in soli 15 secondi?!

Mettiti alla prova !

I test visivi di questo tipo, proprio come le illusioni ottiche, contribuiscono a mettere alla prova le vostre capacità di problem solving e di percezione visiva. Esercizi del genere, servono infatti per esercitare le capacità cognitive di ognuno, osservare il modo in cui una persona percepisce ed elabora gli stimoli esterni.

Si tratta di vere e proprie sfide mentali che se, praticate quotidianamente, possono migliorare le vostre abilità di concentrazione e di risoluzione logica.

Consigli per la risoluzione del Test: Non avere fretta !

Se hai qualche difficoltà nella risoluzione di questo specifico test o di altri simili, segui questi semplici consigli che possono davvero fare la differenza: