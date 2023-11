Tantissimi vantaggi coinvolgono gli utenti di Iliad. Ancora in questa stagione autunnale il provider francese mantiene inalterato tutto il sui appeal grazie a promozioni low cost sempre molto vantaggiose, sia per i costi che per le soglie di consumo. In queste settimane, però, il provider francese è al lavoro per garantire a tutti gli abbonati una ulteriore novità di primo livello. Dopo le numerose richieste da parte del pubblico, infatti, il gestore è pronto a lanciare finalmente un’app ufficiale.

Iliad, presto per gli utenti un’app su Android e iPhone

A breve, Iliad dovrebbe rilasciare una sua app ufficiale sia su Android che sugli iPhone di ultima generazione. Questo lancio dovrebbe difatti chiudere la stagione delle app parallele sui diversi dispositivi. In passato, infatti, molti utenti con un device Android per la gestione del proprio profilo tariffario si sono affidati ad app elaborate da terzi.

L’app di Iliad dovrebbe ricalcare in tutto e per tutto le funzioni disponibili con le app degli altri operatori. Gli utenti potranno quindi effettuare ricariche del proprio credito, verificare i consumi della propria tariffa o anche attivare nuove offerte per il loro profilo telefonico.

Il rilascio dell’app non sposta comunque l’attenzione del pubblico verso Iliad, sempre particolarmente attenta alle sue promozioni low cost. In questo mese di novembre, la migliore tariffa per gli utenti resta la Giga 150. I clienti che scelgono questa promozione riceveranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 150 Giga per la navigazione di rete ad un costo mensile pari a 9,99 euro.