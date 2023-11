Tutti noi abbiamo visto o conosciamo la famosa serie coreana Squid Game, la serie di protesta sociale anti-capitalista che mette in luce le problematica della società moderna mostrando come i ceti più poveri siano sempre più in difficoltà e costretti a sbranarsi tra loro per accedere ad un po’ di benessere che viene ceduto quasi come un privilegio dai ricchi che invece lo danno letteralmente per scontato.

La serie ha riscosso un successo talmente importante che, a quanto pare sta per diventare realtà, in America è infatti in arrivo, sotto produzione Netflix, il gioco televisivo Squid Game: la sfida, il quale ricalcherà appunto quanto visto in Squid Game senza il fastidioso inghippo legato alle morti dei concorrenti perdenti e con un montepremi decisamente importante ovvero 4,56 milioni di dollari che verrà conteso da 456 persone.

Il trailer e cosa emerge

Giusto per fare un esempio, all’interno dello show sarà presente l’iconico gioco del “Un due tre stella“, solo che quando il sensore di movimento rileverà un giocatore muoversi quest’ultimo non verrà freddato all’istante con un colpo di fucile ma verrà semplicemente dipinto con della vernice, come ovvio che sia.

In aggiunta come in ogni reality che si rispetti, sarà presente anche la possibilità per i videogiocatori di accedere ad un confessionale per poter dire ciò che pensano e sentono o anche per sfogarsi.

All’interno del trailer è presente anche la data di uscita ufficiale su Netflix che risulta essere il 22 Novembre, con un episodio a settimana per una durata totale che porterà all’epilogo il 6 Dicembre.