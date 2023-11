Anche questo mese le offerte WindTre non hanno rivali. I nuovi clienti hanno a disposizione tante opzioni e tra queste alcune consentono di ricevere uno smartphone gratis. La WindTre Promo Pack Unlimited 5G con Easy Pay, ad esempio, è la tariffa che permette di ricevere Giga illimitati e uno smartphone Motorola Moto G54 5G a costo zero.

Come attivare l’offerta WindTre con smartphone incluso!

L’offerta WindTre Promo Pack Unlimited 5G può essere attivata da tutti i nuovi clienti, che possono richiedere un nuovo numero o effettuare il trasferimento dal precedente operatore. In entrambi i casi, sarà necessario procedere con l’attivazione in negozio e indicare la modalità di pagamento tramite la quale si desidera affrontare la spesa di rinnovo scegliendo tra:

carta di credito

conto corrente

carta conto

I nuovi clienti WindTre dovranno poi sostenere soltanto una spesa mensile di 19,99 euro per usufruire dei seguenti servizi:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Il costo di rinnovo include anche lo smartphone Motorola Moto G54 5G. Non sarà necessario andare incontro ad alcuna spesa aggiuntiva né sarà necessario sostenere spese iniziali. I clienti potranno optare per uno smartphone differente scegliendo tra le opzioni presenti in listino ma, in questo caso, il costo da sostenere mensilmente sarà diverso.

Gli utenti interessati potranno accedere al sito ufficiale del gestore per conoscere tutte le offerte con smartphone incluso ed effettuare il preordine della SIM, che potrà poi essere ritirata in negozio.