I tentativi di truffa tramite email continuano a mietere vittime. Proprio di recente, alcuni utenti hanno segnalato di aver ricevuto una mail piuttosto sospetta da parte di Carrefour, la nota catena di supermercati.

Il testo delle mail comunica all’utente di avere la possibilità di partecipare a un concorso a premi tramite la compilazione di un form di contatti. La persona dunque, viene invitata a rispondere a delle domande per poter accedere al concorso e provare a vincere il premio.

Tuttavia, tutto ciò, altro non è che l’ennesimo tentativo dei criminali digitali di impossessarsi dei vostri dati o insinuarsi nei dispositivi, al fine di avere libero accesso ai vostri conti bancari per prosciugarli letteralmente.

Ma come è possibile riconoscere simili tentativi di truffa da un’email originale?

Truffa Carrefour: Ecco come riconoscerla

Per riconoscere le truffe tramite email bisogna imparare ad individuare alcuni dettagli. Per esempio, nel caso dell’e mail truffa di Carrefour, è possibile riconoscere diversi elementi piuttosto ripetitivi.

Innanzitutto prestate attenzione all’oggetto dell’ e-mail stessa , che solitamente è sempre lo stesso, così come anche il testo. Le tipologie di testo più utilizzate sono, per esempio : “Sei stato scelto per vincere un NOME PREMIO. Attenzione, questa offerta scade oggi”, e cose simili;

Dopo aver risposto ad una serie di domande o ad un sondaggio, vi potrebbe essere chiesto di inserire i dati della vostra carta di credito per poter appunto sbloccare il "premio";

Nelle email truffa è possibile trovare almeno un link sul quale è assolutamente sconsigliato cliccare. In quanto, spesso, questi link nascondono al loro interno dei malware, grazie ai quali i truffatori riescono ad insinuarsi nei nostri dispositivi e rubare tutti i dati in esso contenuti;

Prestate attenzione allo stile di scrittura del messaggio, che spesso appare molto approssimativo, così come il nome della stessa email che non sembra essere affatto quella ufficiale di Carrefour.

Insomma, se avete ricevuto un messaggio simile, l’unica cosa che vi consigliamo di fare è di eliminarlo direttamente. Evitando anche di aprirlo e, ovviamente, di cercare di diffondere la notizia con il passaparola, così che nessun altro possa essere ingannato in questo modo.