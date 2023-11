Per il mese di novembre 2023, Sony ha annunciato i giochi PS5 e PS4 che saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus. Come sempre, tutti i giochi saranno scaricabili dai sottoscrittori di qualsiasi fascia del servizio senza costi aggiuntivi.

I giochi saranno tre e tutti hanno delle caratteristiche se li rendono avvincenti e piacevoli nell’esperienza di gioco. Vediamo quali sono e se attirano o meno la vostra attenzione. Gamers, prestate attenzione a questi titoli su PlayStation Plus Come detto, i giochi di cui parleremo sono tre. Niente animaletti o cose coccolose, qui si parla di combattimento e sopravvivenza in ogni sfumatura.

Dragon Ball: The Breakers

Entra nell’arena di Dragon Ball: The Breakers, un gioco online multiplayer dove otto combattenti gareggiano in maniera asimmetrica. Sette coraggiosi guerrieri umani si troveranno faccia a faccia con un potente cacciatore, come Broly o Freezer, che ha il compito di eliminarli tutti. I superstiti dovranno usare ogni trucco del loro repertorio, tra cui oggetti speciali ed altre abilità, per scappare indenni e senza farsi beccare dal nemico. Prepara la tua PlayStation 4.

Mafia II: Definitive Edition

Il gioco Mafia II: Definitive Edition è il secondo capitolo della serie basata sulla Mafia. La versione è quella rimasterizzata e il giocatore si troverà invischiato nella criminalità organizzata durante il suo periodo d’oro. Si diventa un vero gangster e il compito è quello di aiutare Vito Scaletta, ero di guerra, costretto a pagare i debiti del padre con la mafia. Non si sarà soli: al proprio fianco vi è Joe, grande amico, con i quale si scaleranno i piani della malavita. Sarà disponibile solo per la PlayStation 4.

Aliens: Fireteam Elite