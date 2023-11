Gli investitori sono sempre alla ricerca delle migliori criptovalute in termini di sviluppo per ampliare i loro wallet e allo stesso tempo massimizzare anche i loro rendimenti. I più diffusi sono Ripple (XRP), Shiba Inu (SHIB) e Bitcoin (BTC), ma ci sono delle possibili novità in arrivo.

L’approccio di NuggetRush al gioco di tipo play-to-earn ha un potenziale di crescita di 20x e questo potrebbe diventare un’opzione redditizia tra il mercato delle meme coin. I NuggetRush combinano la tecnologia blockchain, la monetizzazione in tempo reale e la finanza decentralizzata (DeFi), il tutto concentrato in un’esperienza di gioco sempre più coinvolgente. L’intento di questo progetto è dedicato alla ricezione di un impatto sostenendo tutti gli artigiani delle aree sottosviluppate.

Il marketplace NFT di NuggetRush presenta collezioni digitali davvero uniche e rare. Questo dettaglio rende il progetto sempre più valido.

La meme coin di NuggetRush

NuggetRush presenta un piano di tokenomica e vesting che assicura che la distribuzione dei token sia sempre efficiente per tutto il suo pubblico. Il loro periodo di maturazione si concretizza in cinque round, successivi alla sua ICO blockchain. Questo consente ai partecipanti di rivendicare i propri token anche in base al momento dell’acquisto.

Solo nel primo round la prevendita ha venduto oltre 16,1 milioni di token a 0,01$ ciascuno. Lo scopo di NuggetRush è quello di realizzare una capitalizzazione di un mercato da 100 milioni di dollari. Per riuscirci NuggetRush combina il gioco, l’investimento di criptovalute e anche un cambiamento sociale tangibile.

Nello specifico, il tutto si basa su NUGX un token basato su Ethereum ed è fondamentale per il gioco su blockchain “play-to-earn” (P2E). Questo perché l’estrazione delle monete digitali porta a delle ricompense che sono tangibili. A tal proposito NuggetRush sta pensando di lanciare GameFi (Game Finance) al fine di consentire a tutti i giocatori di scambiare attività di gioco con valute reali come ad esempio oro o contanti. L’intero ecosistema realizzato è particolarmente conveniente perché non prevede tasse o imposte. Questo incoraggia anche a partecipare alla sua ICO blockchain perché non sono previsti costi aggiuntivi.

Sulla base di tutte queste informazioni è facile intuire perché questa nuova “meme coin” da 20x sia, a tutti gli effetti, la migliore criptovaluta da cui poter trarre un profitto. In molti hanno ipotizzato che possa superare Bitcoin, Shiba Inu e Ripple e anche se sembra un traguardo ambizioso fino ad ora i risultati ottenuti da NuggetRush sono incoraggianti. La meme coin infatti, oltre a portare parecchio clamore offre ai suoi utenti anche una varietà di vantaggi non solo nel mondo reale, ma anche tangibili!