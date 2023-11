Con il grande successo riscontrato dalla precedente offerta pubblicata sul nostro sito, riproponiamo un prodotto simile, in vendita comunque ad un prezzo leggermente più alto, ma comunque in grado di garantire prestazioni adeguate e di ottimo livello generale. Si tratta di un termometro/igrometro di colorazione bianca, con display anteriore LCD non a colori né touchscreen, sul quale vengono correttamente visualizzate tutte le informazioni di stato.

Ciò che lo rende speciale è sicuramente la presenza della connettività WiFi, il che permette di verificare le misurazioni anche da remoto, ad esempio dal proprio dispositivo mobile, non perdendo mai di vista quelle che sono la temperatura e l’umidità del luogo dove effettivamente è stato posizionato il prodotto stesso.

Termometro/igrometro scontatissimo su Amazon

Oggi gli utenti possono acquistare questo prodotto su Amazon con una spesa finale di soli 19 euro, godendo comunque della solita garanzia di 24 mesi, che riesce a coprire i singoli difetti di fabbrica, nonché di una spedizione rapidissima, poiché il tutto è gestito direttamente dalla logistica di Amazon.

Molto interessante è la cosiddetta funzione di collegamento intelligente, ciò permette ad esempio di attivare altri dispositivi smart nel momento in cui viene raggiunto un determinato livello di temperatura o di umidità. L’accuratezza delle misurazioni è molto buona, con variazione di +-1°C, nonché piena compatibilità con gli assistenti vocali, come Google Assistant e Amazon Alexa, il che facilita ad esempio il controllo del terminale, o l’accesso alle misurazioni, anche tramite i dispositivi delle stesse Google e Amazon. Sul mercato è disponibile solamente una colorazione, non esistono varianti effettivamente acquistabili dagli utenti.