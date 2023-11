Intesa Sanpaolo, istruttoria ANTITRUST per il passaggio dei clienti a Isybank

L’antitrust avrebbe avviato una nuova istruttoria, questa volta nei confronti del colosso bancario Intesa Sanpaolo. Il tutto comprenderebbe anche Isybank, che avrebbe ricevuto centinaia di migliaia di clienti proprio da Intesa.

Secondo l’Autorità, la notifica inviata ai clienti coinvolti nel processo di trasferimento sembra essere poco chiara oltre che diffusa in modo incoerente con l’importanza reale della questione. Nei report presentati dai consumatori, è stato osservato che questa comunicazione sarebbe stata inviata tramite il sistema di banking online o attraverso l’applicazione Intesa, senza ricevere una particolare enfasi e in un periodo dell’anno che coincide ampiamente con le ferie estive.

Passaggio da Intesa Sanpaolo ad Isybank, problemi e incomprensioni

In sintesi, secondo l’AGCOM, i clienti sembrano non essere stati adeguatamente informati riguardo al trasferimento dei propri conti presso un altro istituto finanziario. In molte occasioni, hanno scoperto questa situazione solo dopo la data limite stabilita da Intesa Sanpaolo per esprimere il loro dissenso al passaggio. Inoltre, nel comunicato si sottolinea che le istruzioni per opporsi al trasferimento non sono state fornite in modo sufficientemente chiaro.

Inoltre, va notato che questo trasferimento al nuovo operatore comporta modifiche contrattuali a dir poco significative. Per esempio, non ci saranno filiali fisiche a disposizione degli utenti siccome l’operatore Isybank è completamente basato su piattaforma digitale. L’interazione dunque sarà consentita solo attraverso smartphone, a differenza di quanto è sempre avvenuto con Intesa Sanpaolo, che permetteva l’accesso anche tramite il browser del proprio computer personale.

Inoltre, alcune funzionalità e servizi precedentemente disponibili presso Intesa Sanpaolo, come le cosiddette carte virtuali, non saranno presenti in Isybank. Secondo l’Autorità, questi cambiamenti potrebbero portare ad un aumento dei costi di gestione del conto per alcuni correntisti.