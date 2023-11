Kena ha deciso di prolungare l’iniziativa “Porta un Amico” per la seconda volta, aggiungendo una nuova scadenza. In questo modo, i nostri clienti potranno continuare a beneficiare della possibilità di ricevere fino a 50 euro di rimborso, accumulabili sul credito residuo, invitando amici e conoscenti a unirsi all’operatore virtuale.

Questa è una grande opportunità per ricevere una ricarica omaggio per ogni nuova attivazione effettuata dagli utenti invitati. Grazie a questa iniziativa, i clienti possono invitare fino a 10 amici e guadagnare un totale di 50 euro in ricariche omaggio. Inoltre, anche gli amici invitati riceveranno una ricarica avente un importo di 5 euro.

L’iniziativa è stata estesa fino al 30 novembre 2023, salvo ulteriori modifiche. La nuova data di scadenza è stata però aggiornata solo sull’app dell’operatore, dove l’iniziativa è chiamata “Porta un Amico in Kena New”. Per partecipare all’iniziativa, gli utenti che non vogliono perdere tale occasione possono usare il codice invito entro la nuova data di scadenza.

Kena unisce gli amici

Con questa offerta, i clienti di Kena Mobile possono invitare, come accennato qualche riga fa, i loro amici a passare al gestore tramite l’invio di un codice speciale. Nel momento in cui un amico usa il codice per attivare un’offerta, l’amico che lo ha invitato un bonus sulla propria SIM.

L’utente deve però avere un’offerta attiva sulla propria SIM Kena. L’amico invitato dovrà poi scegliere tra le tante tariffe disponibili con portabilità del numero.

Il nuovo cliente l’attivazione dell’offerta con portabilità tramite diversi canali come telefonando al numero 181 il Servizio Clienti .

L’erogazione del bonus

La nuova iniziativa permette agli utenti di ottenere un rimborso fino a 5 euro per ogni nuovo utente invitato a passare a Kena. Il rimborso viene erogato sia all’invitante che all’invitato e il valore corrisponde al costo dell’offerta sottoscritta, con un massimo di 5 euro.

Se il costo dell’offerta è inferiore a 5 euro, il rimborso corrisponde al valore dell’offerta stessa. Il nuovo cliente può attivare l’offerta tramite diversi canali di vendita, tra cui il sito ufficiale, l’app Kena, i punti vendita autorizzati o il Servizio Clienti. Una volta sottoscritta l’offerta, anche il nuovo cliente può invitare altri utenti e ottenere ulteriori ricariche omaggio.