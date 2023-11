La Postepay si conferma senza alcun dubbio tra le migliore carte di credito ricaricabili in Italia. Lo strumento che Poste Italiane ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti garantisce comodità per tutti i pagamenti, sia per quelli effettuati online sia per quelli effettuati nei diversi store sul suolo nazionale.

Postepay, ora disponibile anche una versione a costo zero

Nel corso di questi anni Poste Italiane ha ampliato le versioni di Postepay per i suoi clienti, al fine di garantire uno strumento di pagamento flessibile e disponibile per ogni esigenza del pubblico. In queste ultime settimane, ad esempio gli utenti avranno la possibilità di attivare una versione della carta completamente digitale ed a costo zero.

L’ultima versione della carta di Poste Italiane è la Postepay Digital. Gli utenti che scelgono questa tipologia di carta avranno a loro disposizione una versione della tessera dematerliazzata rispetto alla versione tradizionale e fisica della carta. In pratica sarà possibile utilizzare questa Postepay solo ed esclusivamente attraverso le app di Wallet su Android e su iOS.

La Postepay Digital garantisce a tutti gli utenti la possibilità di inviare pagamenti P2P agli amici, pagamenti sia in digitale che negli store fisici e la possibilità di effettuare e ricevere ricariche sul proprio conto.

Questa particolare della carta ovviamente non ha un codice IBAN, disponibile solo per la Evolution della carta di Poste al prezzo mensile confermato di 1,25 euro. Per attivare la versione Digital di Postepay sarà sempre necessario rivolgersi presso uno dei diversi centri di Poste sul territorio italiano.