Amazon è da sempre in grado di abbassare di molto i prezzi di vendita dei migliori prodotti in circolazione, o comunque di quegli elementi che gli utenti vorrebbero poter aggiungere al proprio ecosistema, riuscendo altresì a risparmiare molto di più del previsto. Un chiaro esempio può essere la mini motosega a batteria, oggi proposta con una riduzione complessiva del 40% sul listino originario.

Il prodotto si contraddistingue prima di tutto per la buona dotazione inclusa in confezione, dove trovano posto due batterie intercambiabili, utilissime per estendere al massimo l’autonomia, una pratica custodia per il trasporto, due catene intercambiabili, il caricabatterie da parete, un cacciavite ed il manuale d’istruzioni, oltre ovviamente alla mini motosega.

Per poter godere del tanto decantato sconto del 40% su Amazon, gli utenti non devono fare altro che collegarsi al sito ufficiale, premendo il link sottostante, e poi decidere di flaggare la casellina con la scritta COUPON, applicando così la riduzione del 40% al prezzo originario di listino 69,95 euro. Il tutto porterà ad una spesa finale che si aggirerà attorno ai 40 euro circa.

Essendo un prodotto di piccole dimensioni, dalla sua parte pende anche il peso, che raggiunge soli 1,4 kg, con dimensioni di 33 x 17 x 13 centimetri, accoppiate con una velocità della catena di 8 metri al secondo, una potenza complessiva di 500 watt, ed un paraspruzzi a 120 gradi che aiuta ad impedire che i trucioli volino letteralmente verso l’utilizzatore nelle fasi di taglio, che dovrebbero garantire anche velocità superiori al normale, con la possibilità di tagliare un tronco di cinque centimetri in soli 4 secondi.