Le grandi novità del mondo social in queste ultime settimane hanno naturalmente interessato anche i servizi di casa Meta. Per seguire il nuovo corso storico che Elon Musk ha stabilito per Twitter, la piattaforma ora chiamata X, Mark Zuckerberg ha lanciato un’ulteriore servizio, nato da un’estensione di Instagram. Il nome di questo servizio è Threads.

Threads di Instagram, i numeri già sono da flop

Threads ha avuto un lancio molto più che incoraggiante lo scorso mese di luglio, con una ricca platea di utenti che ha da subito formalizzato la sua iscrizione. In base ai dati di Meta, ben 10 milioni di utenti hanno perfezionato la loro iscrizione a questa nuova piattaforma di Instagram sin dalle prime ore dalla messa online.

Il successo del nuovo social targato Meta è però durato poco, talmente poco che numerosi analisti del web ora già parlando di un vero e proprio flop per la piattaforma. Ad oggi, infatti, rispetto all’estate le interazioni su Threads si sono più che dimezzate e circa la metà dei profili attivi sulla piattaforma ha un’attività costante sul portale.

Sempre secondo gli analisti, a pesare sull’insuccesso di Threads ci sono le somiglianze sin troppo marcate con X. Gli utenti iscritti su questo servizio infatti possono scrivere dei post dalla lunghezza massima di 500 caratteri, allegando a questi anche foto e video, di durata massima pari a 5 minuti. Gli utenti inoltre possono anche commentare post di amici e followers ed attraverso la sezione “Consigliati”, in linea con quanto previsto su Instagram o anche su Facebook, è possibile comunicare con nuove persone.