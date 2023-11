Trust è un’azienda che da ormai diversi anni produce accessori per i nostri laptop e PC in generale, il suo punto di forza è il rapporto qualità/prezzo, capace di convincere anche i più restii all’acquisto, promettendo comunque in cambio qualità di livello superiore. Oggi su Amazon è possibile pensare di mettere le mani su un mouse wireless a soli 9 euro, ne varrà davvero la pena?.

Il prodotto nasce per essere utilizzato in mobilità, per questo motivo ha dimensioni estremamente ridotte (9,5 x 5,7 x 4 centimetri), con un peso che si aggira attorno agli 84 grammi. Come vi dicevamo è un mouse wireless compatibile con qualsiasi terminale in circolazione, data la presenza del ricevitore USB incluso in confezione, da collegare fisicamente ad una porta di questo tipo. Nasce per essere utilizzato con la mano destra, sebbene non siano presenti pulsanti personalizzabili sul lato, che limiterebbero così l’utilizzo da parte dei mancini.

Trust, il mouse è davvero economico ed ergonomico

Il vero mouse economico è quello di Trust, stiamo parlando del modello Yvi+, capace di un design assolutamente ergonomico e silenzioso, che non disturba quindi chi circonda con clic invadenti, ed in vendita appunto ad una cifra quasi unica: costa solamente 9,90 euro, contro i 14,99 euro previsti di listino su Amazon (sconto del 34%).

Il prodotto è realizzato all’83% con materiali riciclati, è completamente wireless con una autonomia fino a 12 mesi di utilizzo continuativo (poi sarà necessario cambiare le pile), ed ha una selezione della velocità che permette di variare il DPI tra 800 e 1600. La garanzia, di 2 anni dalla data d’acquisto, è gestita direttamente da Amazon.