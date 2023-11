Stiamo ufficialmente entrando nella stagione fredda, molti di noi hanno già iniziato ad accendere i caloriferi, e con essi la bolletta del gas tenderà a lievitare di non poco. Nel caso in cui si volesse risparmiare leggermente sulla stessa, o si volesse riscaldare una stanza sprovvista di un sistema di riscaldamento, è possibile acquistare una stufa elettrica, o meglio definita come termoventilatore portatile.

Su Amazon è possibile trovare un modello in ceramica da 2000W a basso consumo, con presenza di termostato e 2 impostazioni di calore. L’aerazione/riscaldamento della stanza è favorito dall’oscillazione del prodotto, infatti questi può ruotare di circa 70 gradi, andando così a diffondere meglio il calore e raggiungendo anche le aree più remote.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Termoventilatore a basso prezzo, quanto costa la stufa elettrica

La stufa elettrica è uno strumento essenziale per il periodo in cui stiamo effettivamente entrando, di conseguenza consigliamo caldamente di prendere quest’occasione al balzo ed iniziare sin da subito a risparmiare. Il listino è di 49 euro, nella giornata odierna Amazon ha applicato di sua spontanea volontà uno sconto del 34%, fino a raggiungere il valore di 32,99 euro, che può essere ulteriormente ridotto con il coupon di 7 euro che porterà quindi il valore finale a 25,99 euro.

Se temete di dimenticarla accesa non dovete assolutamente preoccuparvi, è previsto un timer fino a 12 ore, che porta allo spegnimento del prodotto al suo scadere, risultando ad esempio perfetta anche per la camera da letto. Superiormente è presente un display touchscreen tramite il quale vedere le informazioni di stato, come la temperatura attuale, e regolare il tutto di conseguenza, in modo assolutamente facile ed alla portata di tutti.