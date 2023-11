Con una FALLA nella rete 4G vi rubano i dati in pochissimo tempo

Già da diversi anni si sente parlare di problemi legati agli standard di rete, uno tra questi è sicuramente il 4G. Ci sarebbe una falla legata proprio a questa particolare tecnologia, la quale sarebbe in grado di causare dei problemi molto difficili da fronteggiare.

Più utenti si sono ritrovati infatti ad avere problematiche molto gravi derivanti da tale connessione, che consentirebbe infatti a qualcuno di entrare all’interno degli smartphone. Il bug è stato scoperto già diverso tempo addietro ed è per questo motivo che in molti ne sono a conoscenza.

Allo stesso tempo è davvero difficile cercare di prevenirlo o di risolvere i problemi che ne derivano, siccome non esiste una soluzione. I dati sensibili vengono rubati per davvero e questo bisogna ammetterlo. Allo stesso tempo i malviventi ci riescono semplicemente perché hanno delle strumentazioni molto costose e soprattutto ben precise per quello che vanno poi a fare.

Falla nel 4G, state molto attenti a questa truffa che vi porta via tutto dal telefono

Tutto funziona molto più facilmente di quanto gli utenti possano pensare. I malviventi creano un ponte che potrebbe essere anche definito come antenna fittizia, tra la vera antenna appartenente all’operatore telefonico e lo smartphone del malcapitato.

Proprio in questo modo scompariranno, o meglio verranno rubate le informazioni dagli smartphone. Gli utenti si ritroveranno improvvisamente con dei guai senza neanche saperlo. I malviventi vanno a caccia infatti di password o dati importanti che riguardano conti in banca e quant’altro.

L’unico modo che il pubblico ha per constatare il problema è quello di rilevare improvvisamente sullo smartphone qualcosa che prima non c’era. Stiamo parlando di applicazioni installate a loro insaputa, magari proprio mediante questo metodo.