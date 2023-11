WindTRE costa 8 EURO al mese con 150 GIGA

Per riuscire a contrastare le altre aziende c’era bisogno di qualcosa di eccezionale e questa volta WindTRE lo ha portato. Ecco un’offerta mobile che da tempo non si vedeva, quella in versione digitale. Si tratta della nuova GO 150 Flash+ Digital.

Chiunque ami contenuti in qualità e soprattutto la possibilità di non pagare troppi soldi ogni mese, potrà rifarsi a questa soluzione. Si tratta del modo principale con cui WindTRE sta portando via utenti alla concorrenza, peraltro garantendo in alcuni casi un prezzo anche più basso.

Ormai tutti concedono minuti, messaggi e giga per navigare in Internet, ma bisogna capire chi riesce ad avere il miglior rapporto tra quantità, qualità e prezzo. A tal proposito non si può non citare questa GO 150 Flash+ Digital, soluzione che ogni mese costa meno di 10 €.

Nel prossimo paragrafo potete trovare tutte le informazioni che riguardano l’offerta mobile, tra prezzo e contenuti disponibili.

WindTRE, la nuova offerta si chiama GO 150 Flash+ Digital: ecco cosa include al suo interno ogni mese

WindTRE ha pensato ad una proposta piena di ogni contenuto, partendo dai minuti. Questi sono illimitati verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile in Italia e in Europa. Ci sono poi anche 200 SMS da inviare a chiunque ma il pezzo forte sta nella connessione: ecco infatti ben 150 giga al mese per navigare servendosi della rete 4G.

Tutte queste soluzioni sono disponibili all’interno di questa promo che durerà ancora per poco. Nel caso in cui doveste essere fortunati a ricevere il messaggio per un rientro, non esitate.