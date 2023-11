La società di Zuckerberg sta per inaugurare la “stagione premium”, offrendo agli utenti la possibilità sottoscrivere abbonamento mensile per usare Facebook e Instagram senza dover guardare la fastidiosa pubblicità. Coloro che preferiscono un’opzione gratuita, dovranno per forza guardare delle inserzioni loro condivide in base ai loro interessi.

La filosofia di Meta si basa sulla libertà di internet sostenuta dalla pubblicità, o almeno è ciò che dicono, potrebbe anche essere soltanto un modo per monetizzare. Pertanto continueranno a garantire l’entrata gratuita ai servizi e ai prodotti, per offrire anche a chi non ha possibilità economiche di accedere comunque. Il Team ha spiegato che con tale manovra si impegna per assicurare maggiore sicurezza e privacy assoluta, in modo da oscurare ai malviventi le informazioni personali degli utenti. Ciò va a rispettare anche le normative vigenti attuali, compreso il Regolamento UE redatto proprio per la protezione dei dati. Costo abbonamento Facebook

L’abbonamento di Meta costerà 9,99 euro al mese sul web e 12,99 euro al mese sui sistemi iOS e quelli Android. Il piano sarà poi usufruibile per gli account Instagram e Facebook collegati al proprio Centro gestione account, indipendentemente dal luogo in cui è stato acquistato. L’abbonamento iniziale è valido solo fino al’1 marzo 2024. Dopo questa data, ogni account aggiuntivo comporterà un costo in più. Per gli abbonamenti effettuati sul web, la spesa in questione sarà di 6 euro al mese, mentre per quelli sui dispositivi mobili 8 euro al mese.