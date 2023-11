Le rimodulazioni sulle principali tariffe nel campo della telefonia mobile proseguono anche in questo mese di novembre. Oltre a TIM e WindTre, un altro grande provider attivo nel nostro paese come Vodafone ha deciso di cambiare i costi per alcuni suoi abbonati.

Vodafone, le rimodulazioni sino a 3 euro al mese per queste tariffe

I cambiamenti unilaterali sui prezzi degli utenti di Vodafone seguono in linea di massima le stesse dinamiche del passato. Ancora una volta, infatti, il provider inglese ha deciso di applicare le sue rimodulazioni verso coloro che in passato avevano attivato promozioni low cost per la portabilità del numero. In questi ultimi giorni, tutti gli interessati hanno ricevuto degli SMS informativi con le indicazioni circa nuovi costi e tempistiche della modifica contrattuale.

A differenza delle precedenti tornate di rimodulazioni, in questa circostanza, Vodafone non applica un unico importo fisso per gli extra delle ricaricabili, ma bensì sceglie la via degli importi variabili. I rincari di Vodafone partiranno da una base di 1,99 euro al mese ed arrivano sino a 2,99 euro.

Inoltre, sempre una novità delle ultime settimane, in cambio di una riduzione dei consumi della loro ricaricabili i clienti potranno optare anche per una riduzione sul valore della rimodulazione. Ad esempio, rinunciando agli SMS infiniti, gli abbonati potrebbero pagare un extra mensile pari a soli 0,99 euro.

Le modifiche sui listini entreranno in vigore in questo mese di novembre per chi ha ricevuto l’SMS informativo ad ottobre. Per questi utenti, in base ai termini presentati dal gestore, sarà inoltre possibile la disdetta del contratto senza il pagamento di una penale.