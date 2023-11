VeryMobile è l’operatore telefonico virtuale che ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano nel 2020, aggiudicandosi immediatamente un grande successo ed un livello di conoscenza a livello nazionale.

Il gestore prende la sua linea in prestito da Wind Tre, uno degli operatori telefonici migliori nel settore delle telecomunicazioni.

Non godendo di proprie infrastrutture, VeryMobile concentra la sua attività di marketing sulla promozione di offerte per la linea mobile, ricchi di servizi di qualità ma soprattutto dal costo mensile così basso da diventare un pericoloso rivale per tutti i suoi competitor.

A tal proposito, di seguito vi indichiamo tutti i dettagli e i servizi inclusi della migliore offerta del momento.

VeryMobile Super Flash, tutti i dettagli e i prezzi dell’offerta

L’offerta che vi presentiamo oggi è la VeryMobile Super Flash. Essa al prezzo di 5.99 euro al mese prevede:

Chiamate senza scatto la risposta e minuti illimitati verso qualsiasi numero Nazionale sia fisso sia mobile;

verso qualsiasi numero Nazionale sia fisso sia mobile; Messaggi illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 120 giga di internet alla velocità del 4G;

di internet alla velocità del Velocità di 30 Mbps sia in download sia in upload.

Tale promozione è attivabile direttamente online con zero costi di attivazione e Sim completamente gratuita. Tuttavia, se si procede con l’acquisto tramite negozio fisico autorizzato la nuova SIM prevederà un costo di 9,99 euro.

Inoltre, se desiderate avere informazioni più dettagliate relative a queste o altre promozioni dello stesso operatore, vi consigliamo comunque di consultare il sito ufficiale di VeryMobile. Valutate, tra tutte, l’offerta che risulta essere più attinente con le vostre esigenze, sicuramente troverete quella più adatta a voi.