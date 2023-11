I canali RAI non cambieranno affatto, così come quelli della Mediaset. La carissima Maria De Filippi siederà ancora sulle scale di canale 5 (saranno contente le nonne e i fan di Amici). DAL 7 al 9 non vedremo modifiche. Mentre dal decimo canale fino al diciannovesimo sono disponibili i programmi degli emittenti locali. Al 20 c’è 20Mediaset in HD e per qualche ragione (forse per una guerra all’ultimo sangue con rete 4) al 21 troviamo Rai 4. Penserete che continueranno con i canali Rai, no? Eh, no, al 22 c’è Iris poi fino al 25 ci sono Rai 5, il canale Movie sempre della Rai e poi Cielo.