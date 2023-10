Vodafone Fibra, con questa promo bastano meno di 25 euro per navigare

Se sei alla ricerca di una connessione internet veloce e affidabile, Vodafone potrebbe essere la soluzione ideale per te. Con un prezzo mensile scontato di 24,90€, anziché il costo standard di 27,90€, l’offerta di Vodafone è progettata per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti. Il costo di attivazione iniziale è di 39,90€ e viene addebitato sulla tua prima fattura. Una volta effettuato questo pagamento, sarai libero di godere di una connessione internet senza limiti.

Vodafone Fibra: i vantaggi della promozione

L’offerta Vodafone Internet Unlimited ti permette di navigare senza restrizioni, sfruttando la tecnologia più avanzata disponibile sul mercato. Il modem fornito è ottimizzato per garantire un segnale WiFi di alta qualità a tutti i dispositivi collegati alla rete. Se decidi di sottoscrivere l’offerta online, avrai anche il vantaggio di chiamate illimitate, rendendo questa opzione ancora più conveniente.

Una delle caratteristiche distintive dell’offerta fibra di Vodafone è la velocità di connessione eccezionalmente alta, che può raggiungere fino a 2,5 Gigabit al secondo, a seconda della copertura disponibile nella tua area. Questa velocità straordinaria è ideale per chi necessita di una connessione veloce sia per il download che per l’upload, permettendo una fruizione ottimale di contenuti in alta definizione, come video in 4K.

Oltre alla velocità, un altro vantaggio significativo è la flessibilità contrattuale. Se per qualsiasi motivo desideri annullare il contratto, Vodafone ti offre la possibilità di farlo in qualsiasi momento. L’attivazione del servizio è un processo semplice e diretto, che richiede solo la presentazione di alcuni documenti, come la tua carta d’identità e il codice fiscale. Se desideri mantenere il tuo vecchio numero di telefono, avrai anche bisogno del codice di migrazione.

Insomma, l’offerta fibra di Vodafone è progettata per offrire una soluzione internet completa e conveniente. Con una connessione veloce, un modem ottimizzato, chiamate illimitate e la possibilità di annullare il contratto in qualsiasi momento, Vodafone si pone come una delle opzioni più competitive sul mercato.