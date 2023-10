PosteMobile è un operatore virtuale di telefonia mobile e fissa fornito da Postepay S.p.A., la società italiana del gruppo Poste Italiane S.p.A. I servizi vengono erogati grazie all’uso di una rete commerciale che comprende circa 14.000 uffici postali e anche Kipoint. Da quando è stata introdotta, nel 2007, ha sempre cercato di fornire ai suoi clienti offerte vantaggiose ed imperdibili per il loro rapporto qualità-prezzo.

Se state pensando di cambiare operatore potrebbe essere una buona idea consultare il catalogo PosteMobile. Confrontando le diverse offerte potreste trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. In particolare, le proposte per la telefonia mobile sono dedicate a tutti ed offrono minuti, traffico internet fino anche a 300 GB e SMS illimitati. Confronta tutte le promozioni e scopri quella più adatta a te.

Le offerte mobile di PosteMobile

Al momento il pacchetto di offerte che viene presentato da PosteMobile online presentano alcune offerte molto vantaggiose. Le promozioni possono essere attivate da tutti ed è possibile farlo online. Vediamo quali sono le offerte attualmente attivabili:

Postemobile Super 20: la promo offre chiamate a 18 cent/min e SMS a 18 cent, 20 GB in 4G+ di traffico internet. L’attivazione online ha il costo di 10 euro con l’apposita SIM e 10 euro per la prima ricarica che comprende il primo canone. Il costo previsto è di 4 euro al mese;

Creami Extra WOW 50×2: la promo offre chiamate ed SMS illimitati e 100 GB di traffico internet in 4G+. L’attivazione online ha il costo di 10 euro con l’apposita SIM e 10 euro di prima ricarica che comprende il primo canone. Il costo previsto è di 8 euro al mese;

Creami Extra WOW 150: la promo offre chiamate ed SMS illimitati e 150 GB di traffico internet in 4G+. L’attivazione online ha il costo di 10 euro con l’apposita SIM e 10 euro di prima ricarica che comprende il primo canone. Il costo previsto è di 8,99 euro al mese;

300%: la promo offre chiamate a 18 cent/min e SMS a 18 cent e 300 GB di traffico internet in 4G+. L’attivazione online ha il costo di 10 euro con l’apposita SIM e 10 euro di prima ricarica che comprende il primo canone. Il costo mensile è di 8,99 euro. Inoltre, la promo comprende 20 credit, ovvero 20 minuti di chiamata o SMS che possono essere ottenuti se si usano meno di 100 GB;

Creami Extra WOW 300: la promo offre chiamate ed SMS illimitati e 300 GB di traffico internet a 4G+. L’attivazione online ha il costo di 10 euro con l’apposita SIM e 15 euro di prima ricarica che comprende il primo canone. Il costo previsto è di 11,99 euro al mese.

Tutte le offerte offrono copertura di linea su rete Vodafone.