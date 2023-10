WhatsApp, nata nell’ormai lontano 2009, è ancora oggi una delle applicazioni di messaggistica istantanea più famose in tutto il mondo.

Nonostante la concorrenza sempre più spietata, soprattutto dell’acerrima rivale Telegram, l’app di Meta è la più utilizzata in molte nazioni, in particolare in Europa.

Questo perché WhatsApp non è più una semplice applicazione di messaggistica da molto tempo ma è diventata lentamente un’app a tutto tondo che comprende molte funzioni diverse tra loro e che possano incontrare il piacere di utenti differenti.

Tra le funzioni più incredibili di WhatsApp c’è sicuramente la possibilità di creare e personalizzare gli avatar, di seguire i canali di proprio interesse, effettuare delle videochiamate anche in gruppo e postare diversi contenuti, tra cui foto, video, documenti e anche note vocali sul proprio stato.

WhatsApp, la novità che gli utenti non si aspettavano

Le novità su WhatsApp non sono certo finite qui. Si sa che l’app verde è sempre pronta a sfornare ciclicamente delle incredibili novità per i suoi appassionati utenti.

Infatti è proprio di queste ore la notizia che presto arriverà un nuovo e incredibile aggiornamento che rivoluzionerà l’aspetto dell’app, rendendolo sotto alcuni punti di vista più simile a Instagram.

La nuova funzione riguarderà principalmente gli utenti che possiedono due numeri di telefono che finalmente potranno avere i due account sulla stessa applicazione.

Proprio così, WhatsApp introdurrà il doppio account. Ciò ovviamente sarà valido per chiunque abbia uno smartphone con due SIM e potrà finalmente cambiare da un account all’altro su un unico dispositivo.