Caffè borbone è un brand conosciutissimo in Italia, figlio sopratutto di una intensa sponsorizzazione sulle reti Mediaset, il prodotto offre in cambio una resa sopraffina che rientra alle perfezione nelle aspettative dei conterranei, sempre molto esigenti in questo settore.

Tra le tante occasioni con le quali è possibile scontrarsi quotidianamente, oggi vi vogliamo parlare di una promozione molto interessante applicata su Amazon, che permetterebbe di acquistare le cialde di caffè Borbone, più precisamente la miscela nera, ad un prezzo davvero ridicolo: solo 0,15 euro l’una.

Caffè Borbone, i prezzi sono ridicoli su Amazon

State cercando cialde a buon prezzo? allora quelle di caffè Borbone fanno sicuramente a caso vostro, costano solamente 15,19 euro per un totale di 100 cialde vendute (quindi sono 0,15 euro l’una), rappresentando a tutti gli effetti l’occasione ideale per acquistarle subito.

Le cialde sono compatibili E.S.E. dm 44, sono monodose con un peso netto minimo di 7,2 grammi l’unica, confezionate in atmosfera protettiva con un incarto ecologico facilmente smaltibile, presentando inoltre una scadenza di 12 mesi dal giorno della produzione. La miscela nera di Caffè Borbone vuole evocare il gusto del classico caffè napoletano, intenso e dal sapore marcato, con una schiuma ricca e cremosa (simile a quella del bar), come risultato di una importante selezione di miscele pregiate. Si tratta della miscela più intensa disponibile, al pari di quella rossa (sono infatti 6 le qualità messe sul mercato dal brand).