Oggi per molte culture questa è una serata speciale. La magia il terrore fanno vibrare l’aria, l’attesa di qualcosa di straordinario mette grandi piccini in trepidazione. La festa di Halloween ha conquistato anche il nostro paese divenendo una vera e propria tradizione. Non a caso la nostra terra è anche casa di leggende su streghe, creature mitiche e spaventose.

Ispirazioni per fare gli auguri

Per entrare nello spirito gli Halloween sarebbe anche carino coinvolgere i propri conoscenti inviandogli auguri su Whatsapp o anche sui social, oppure per postare dei selfie a tema. Dato che è una festività anglosassone, se si comprende bene l’inglese, si potranno cercare su Google delle frasi originali in lingua.

Nel caso siate persone che preferiscono l’aspetto terrificante, piuttosto che la gioiosità dei dolciumi, troverete tantissime ispirazioni per spaventare le persone a voi care in vista dell’ultima notte del mese di ottobre. Ovviamente potreste facilitarvi il lavoro prendendo delle citazioni filmiche come quelle The Nighmare Before Christmas, Scream o Saw. Oppure potreste puntare sul divertimento. Giusto perché amiamo questo giorno, vi daremo qualche suggerimento di cosa scrivere esattamente:

Se Halloween è la festa degli zombie, allora è anche la tua. Ti ho visto come sei la mattina! Auguri; Vuoi spaventarti questo Halloween? Apri subito la fotocamera frontale; Tutti noi siamo come la Luna: luminosi al primo sguardo, ma nascondiamo un lato oscuro; Buon Halloween! Questa notte fai attenzione al buio, una mano artigliata potrebbe trascinarti nell’oscurità.

Il significato di Halloween

La festa di Halloween nasce in relazione ad Allhallowtide. Esso è il periodo dell’anno liturgico in cui si celebra la memoria dei martiri, dei santi e dei fedeli defunti. La prima volta che fu festeggiata risale all’alto medioevo nei paesi nordici e cattolici come l’Inghilterra e l’Irlanda. Con gli anni le usanze e i riti ci sono evoluti. In Italia, il corrispettivo ecclesiastico, è la festa di Ognissanti.

In molti non ne conoscono l’origine e credono che sia totalmente distaccata da quelle che sono le tradizioni nostrane, definendola una festa americana, cosa non ha fatto vera. Sicuramente la diffusione negli Stati Uniti ha avuto un impatto incredibile su Halloween modificandone il significato, ma di base esso accomuna le celebrazioni di tutto il mondo.

Le attività legate ad Halloween includono il conosciuto “dolcetto scherzetto”, traversi, intagliare le zucche seguendo la leggenda di Jack o’ Lantern, raccontare storie, visitare case infestate e accendere un grande falò, oltre che fare le solite maratone filmiche a tema horror.

Il Dia de Los Muertos

Secondo alcune leggende questa notte il velo che separa il mondo dei vivi e quello dei morti si assottiglia. Nella cultura messicana si celebra il Dia de Los Muertos (il Giorno dei Morti), ed ha un’accezione differente dalla festa pagana conosciuta attualmente in America o in Inghilterra. Questo giorno è infatti un’occasione per celebrare la vita delle persone che non sono più con noi e che non vengono dimenticate. La festa si onora nei primi giorni di novembre.

I familiari realizzano degli altari che devono essere allestiti seguendo alcune tradizioni. Su di essi devono essere rappresentati i quattro elementi essa solitamente vieni posto in salotto o in zone per la condivisione con gli altri. Solitamente si crea un altare che ha più livelli e ognuno di esso rappresenta un elemento, oltre che il passaggio dalla terra al cielo. La prima cosa che viene inserita sono le foto di coloro che non vogliamo dimenticare.

Vengono poi poste delle offerte scelte appositamente per ogni persona. Secondo la tradizione, anche se i morti non consumano cibo, si nutrono della loro essenza. Altro elemento è il sale, che permette ai defunti di arrivare al nell’aldilà. La particolarità di questo altare è che è molto colorato, adornato di fiori, candele e festoni.

Lo stesso viene effettuato anche per altri membri speciali della famiglia, per coloro che ci hanno amato senza alcuna condizione: i nostri cuccioli.