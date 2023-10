Poste italiane è pronto a presentare ufficialmente una grande novità.

Avete mai fatto domanda per ottenere il passaporto?

Per tutti coloro che non ne sono a conoscenza, sappiate che il procedimento per la richiesta e la consegna del suddetto documento, ha tempi burocratici davvero molto lunghi. Infatti, per richiedere un passaporto in corrispondenza di un viaggio, è altamente consigliato anticiparsi molti mesi prima con la presentazione di tutte le pratiche necessarie, onde evitare di non riuscire più a partire.

Ebbene, ad oggi, sarà possibile ritirare il proprio passaporto direttamente presso l’ ufficio postale del vostro comune di residenza, tutto ciò grazie alla realizzazione del progetto Polis.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Poste italiane e gli obiettivi del Progetto Polis

Il progetto polis, è il progetto che mira a far diventare gli uffici di Poste italiane uno Sportello Unico, volto a semplificare e velocizzare i meccanismi di accesso ai Servizi della Pubblica Amministrazione.

Questo progetto è stato presentato da Poste Italiane già all’inizio del 2023 e si propone di aprire uno sportello unico in più di 6.933 comuni, con almeno 15mila abitanti.

Infatti, alcuni di questi sportelli sono già operativi ed impegnati ad erogare servizi dell’INPS, quali certificati anagrafici e giudiziari. A partire dal mese di Dicembre 2023 inoltre, sarà il turno dei passaporti, mentre da Febbraio 2024 spetterà alle Carte d’identità elettroniche e altri servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Il fine ultimo del progetto Polis è quello di cercare di evitare il sempre più comune abbandono dei piccoli centri abitanti, non solo dal punto di vista demografico ma anche per una questione di arretratezza tecnologica.