All’interno dei vecchi cassetti di casa noi tutti abbiamo spesso delle cianfrusaglie che magari non utilizziamo più, da vecchi oggetti elettronici come cellulari o lettori CD fino ad arrivare ad alcune monete, magari portate indietro da viaggi oltre confine o anche risalenti a molti decenni fa come le vecchie lire italiane, oggetti a cui spesso non facciamo caso ma che potrebbero tranquillamente avere un valore importante.

Ovviamente stiamo parlando di monete rare che nel mondo del collezionismo possono avere un valore decisamente importante, dal momento che spesso si tratta o di tirature davvero piccole con poche migliaia di pezzi oppure di monete con errori di conio, altrettanto rarissimi se non introvabili.

Ebbene ne esiste una, una delle lire italiane, che può arrivare ad avere un valore davvero mostruoso, vediamo insieme di quale si tratta.

Rara e di valore

La moneta in questione è quella raffigurante l’allora sovrano ovvero Umberto I re del Regno d’Italia, si tratta di una moneta messa in circolazione con due tirature distinta, negli anni 1878 e 1879, di cui il secondo anno sono state coniate circa 4 milioni di monete che comunque possono avere un valore da sole anche di 5000 euro, mentre l’anno prima ne abbiamo avute all’incirca centomila e il loro valore può arrivare addirittura a ben 15mila euro, a patto che siano in condizioni perfette, in “fior di conio” come si usa dire.

Dunque girate nei cassetti di casa o meglio dei vostri nonni o bisnonni, se doveste rinvenire una simile moneta è senza dubbio il vostro giorno fortunato.