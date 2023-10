Quando si chiede a qualcuno quale sia il loro film preferito solitamente danno risposte che ci si aspetterebbe. Citano La bella addormentata, Biancaneve, La Sirenetta, La bella e la bestia. Quelli che hanno un po’ più di conoscenza filmica disneyana/pixareana potrebbero anche sorprenderci dicendo A Bugs Life o Toy Story. Ci sono però alcuni titoli che non vengono mai citati.

A parte Hercules, che è un vero e proprio capolavoro, con una colonna sonora fantastica e che molte meno persone di quanto crediate hanno visto, c’è Basil l’Investigatopo, Taron e la pentola magica, Il pianeta del Tesoro, Atlantis e l’impero perduto ed altri (non vogliamo credere che non abbiate neanche visto Le follie dell’imperatore). Comunque, proprio per dimostrarvi quanto questi potrebbero entrare sul podio tra i futuri vostri film Disney preferiti vi daremo qualche dettaglio in più.

3 Film Disney a cui dovreste dare una chance

La nostra classifica sarà breve, esistono davvero troppi film. Dopo che avrete letto i dettagli, se vi avremo convinto, potrete guardarli tutti su Disney+ se avete già l’abbonamento. Oppure, in caso contrario sarebbe una buona occasione per sottoscriverlo.

Taron e la pentola magica

Uno dei film Disney che hanno avuto meno riconoscimenti e sono stati duramente criticati è Taron e la pentola Magica, diretto da Richard Rich e da Ted berman. La storia narra di taron, un ragazzo guardiano di maiali il cui sogno è quello di essere un guerriero e di poter accalappiare la pentola magica leggendaria. Questa avventura è molto particolare perché a differenza di quasi tutti i film Disney, troviamo un mix di fantasy e horror, con un cattivo molto spaventoso.

Non eccellerà nello sviluppo della trama, ci sono parecchi buchi da riempire, eppure siamo certi che riuscirà a conquistarvi.

Basil l’Investigatopo

Questo film è stato diretto da John Musker e Ron Clements, che hanno anche realizzato titoli più noti come La Sirenetta e Aladdin. Diciamo che è una sorta di parodia della storia di Sherlock Holmes che questa volta interpretato da un topo. Al suo fianco troveremo David Q. Thompson chi rappresenta appieno la figura del Dottor Watson. Moriarty, il cattivo per eccellenza delle storie classiche, qui prende forma nel Professor Rattigan. Si tratta di un film adrenalinico, divertente e con scene di azione.

Il pianeta del tesoro

Ultimo ma tutt’altro che meno importante, vi è un altro classico Disney dallo stile steampunk. La storia si ispira al libro di Robert Louis Stevenson, ma in una chiave fantascientifica. Ambientazioni incredibili, navi volanti, tecnologia avanzata e pirati alla ricerca di un grande tesoro. Davvero non comprendiamo come questo film non sia stato apprezzato negli annali. In Italia la colonna sonora era stata registrata da Max Pezzali degli 883, una canzone molto carina chiamata “Ci sono anch’io” il cui testo è davvero profondo e ispirante.