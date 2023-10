Le nostre AirPods, così come tutti gli auricolari, con il tempo diventano estremamente sporche a causa anche del cerume. Purtroppo, è così, non si riuscirà di certo a fare una candela dall’orecchio come Shrek, ma è altrettanto disgustoso. Passare a un tovagliolo all’interno non basta, in batteri così continuerebbero a pullulare. Fortunatamente esistono due metodi applicabili che permettono una pulizia approfondita senza danneggiare i dispositivi.

Uno dei motivi per il quale è consigliabile pulire gli auricolari è quello di prolungarne anche la durata. In questo modo infatti “vivranno” molto di più di quando non si effettua alcuna manutenzione.

Con un qualche trucchetto il cerume dalle AirPods portiam via

Il cerume di per sé non è pericoloso, ma può diminuire l’efficienza delle AirPods. Si possono formare dei veri e propri tappi che vanno a ridurre il suono, favorendo appunto al contempo la proliferazione batterica. Quest’ultima potrebbe anche danneggiare il nostro udito.

Vi diremo esattamente quali consigli applicare e sappiate che potrete adoperarli per qualsiasi tipologia di cuffie, che siano AirPods , Xiaomi, Galaxy Buds, ecc. Nel momento in cui si accumula una quantità esagerata di cerume, questo potrebbe passare attraverso le griglie e bloccarle. Il blocco a volte non è visualizzabile ad occhio nudo, ma ve ne potreste accorgere attraverso la riproduzione di un suono ovattato.

Il metodo più facile per pulire dli AirPods è quello di usare un panno morbido. Non dovrete bagnarlo, al massimo solo inumidirlo altrimenti romperete i dispositivi. Per implementare la qualità della pulizia può essere utilizzato anche qualche goccia di alcol isopropilico, strofinando la parte esterna. Anche in questo caso le griglie devono essere evitate, ma l’alcol può essere passato anche sulla custodia.

Allora come fare per pulire le griglie? In questo caso si può adoperare uno spazzolino o anche i bastoncini di cotone che solitamente vengono utilizzati per la pulizia delle orecchie. Mettendoci un po’ di impegno pazienza, dopo un po’ dovrebbero essere del tutto pulite. Se invece si posseggono auricolari in-ear, la pulizia è più semplice. Basterà infatti rimuovere i gommini e passarli direttamente sotto l’acqua. Ovviamente prima di rimetterli dovranno essere totalmente asciutti.

Questi metodi non funzionano? Può darsi che lo sporco si nasconda al di là delle griglie, ma fortunatamente anche in questo caso esiste un trucco facilmente applicabile. Basta infatti utilizzare una pasta fissante, che dovrà essere la temperatura perfetta. Se è troppo calda, infatti, è consigliabile passarla per qualche minuto nel frigo. Dopodiché, si dovranno staccare di pezzettini e premerli con forza sulle griglie, in modo tale che attraversi ogni piccolo spazio. Infine, la pasta dovrà essere tirata per portarsi dietro tutto il cerume.