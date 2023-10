Sicuramente avrete sentito parlare almeno una volta nella vita di phishing, SMS Swap ed altri tipi di truffe online, ebbene sappiate che a questa lista si aggiunge una nuova tipologia di truffa, stiamo parlando dello smishing.

Lo smishing è praticamente un tipo di truffa che avviene via SMS o utilizzando qualche altro tipo di messaggistica, come per esempio WhatsApp.

Ecco come funziona:

L’utente, che sarà dunque la vittima inconsapevole del momento, riceve un sms o un messaggio tramite applicazione, che sembra essere inviato dal proprio istituto bancario o postale. Nel messaggio viene chiesto di confermare alcuni dati personali, di scaricare un allegato o di cliccare su un link. Ebbene, svolgendo una qualsiasi di queste azioni, date ai cyber criminali libero accesso ai vostri dispositivi e ai dati in essi contenuti.

Si tratta di una truffa davvero molto complicata da riconoscere in quanto tale, perché i messaggi ricevuti sembrano essere molto professionali e scritti con una formalità tale da far credere di essere stati inviati proprio dagli istituti di competenza.

Negli ultimi giorni, solamente in Italia, i carabinieri della cyber investigation sono riusciti ad individuare ben 19 episodi di smishing, per un totale di 280.000 rubati.

Come difendersi dagli attacchi smishing

Per difendersi dallo smishing o anche da altre forme di truffa online, è necessario prestare particolare attenzione ad alcuni indizi che, se notati, possono fungere da campanelli d’allarme.

A tal proposito, vi forniamo alcuni consigli utili che potrebbero aiutarvi a difendervi da attacchi di questo tipo: