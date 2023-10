Il porta cellulare per auto è fondamentale, nel caso in cui non si voglia utilizzare il sistema di infotainment della vettura, per godere della tecnologia, avendo comunque la certezza di una guida sicura sotto ogni punto di vista, lasciando le mani libere per controllare in modo corretto il volante stesso.

Il modello in promozione è di Cirycase, è realizzato in plastica, e presenta una particolarità quasi unica: ha un angolo di rotazione di 270 gradi sull’asse principale, permette di ruotare lo smartphone di 360 gradi, ed è estensibile tra 12 e 16 centimetri, così da avvicinare il dispositivo al guidatore o all’utilizzatore stesso.

Porta cellulare per auto: le specifiche ed il prezzo

Il porta cellulare da auto è fondamentale nel momento in cui non avete lo spazio necessario dove poggiare il vostro dispositivo mobile in sicurezza, oppure siete semplicemente alla ricerca di un accessorio che vi permetta di utilizzarlo, senza avere costantemente le mani impegnate (oltre che essere vietato per legge). Per questo motivo è importante approfittare subito della promozione di Amazon, che vi permetterà di acquistarlo a soli 11,99 euro, con un risparmio di 3 euro sul prezzo di listino di 14,99 euro (sconto del 20%).

Il modello indicato nel nostro articolo è da ritenersi compatibile con qualsiasi cruscotto e parabrezza, oltre che con smartphone di dimensioni che oscillano tra un minimo di 4 pollici, fino ad un massimo di 7 pollici, indipendentemente dallo spessore o dalla presenza (o meno) di una cover nella parte posteriore, ciò lo rende estremamente versatile e facile da utilizzare, senza alcun problema praticamente su qualsiasi autovettura attualmente in commercio in Italia e nel mondo.