Spesso e volentieri le persone tendono a sottovalutare i rischi per la sicurezza di alcuni servizi web. Tra questi servizi web vi è certamente PayPal. Nel tempo la piattaforma digitale per i pagamenti si è accreditata come uno dei sistemi più protetti per effettuare acquisti online. Il servizio consente infatti al pubblico di effettuare ogni genere di acquisto senza comunicare ogni volta i dati della propria carta di credito o di debito.

PayPal, il problema della sicurezza legato al phishing

Nonostante le ampie rassicurazioni, però, anche per PayPal è impossibile parlare di un vero e proprio rischio zero. I malintenzionati della rete, infatti, sono sempre pronti a mettere in atto i loro tentativi di phishing.

Molti utenti di PayPal, con cadenza ricorrente, ricevono una serie di comunicazioni fasulle, sia attraverso la mail che attraverso gli SMS, con promesse di accrediti anche ingenti sul conto online. L’obiettivo di queste comunicazioni, messe in circolazione ad hoc dagli hacker, è quello di spingere gli utenti a cliccare su un apposito link in allegato.

Basta un click su questo link per esporsi ad un potenziale rischio. In automatico, infatti, gli utenti vengono indirizzati su un portale parallelo rispetto a quello di PayPal e vengono invitati ad inserire le loro credenziali d’accesso.

Coloro che inseriscono di dati home banking si espongono ad una serie di pericoli. In primis, la possibile creazione profili fake online e rubare i dati personali dei singoli utenti, ma gli hacker potrebbero anche mettere in pratica l’evenienza peggiore: il furto di ingenti somme di denaro dal proprio conto.