L’importazione di Apple Watch negli Stati Uniti è a rischio. I contrasti tra l’azienda di Cupertino e Masimo, società di dispositivi medici, hanno indotto l’TC (International Trade Commission) a raccomandare agli USA l’imposizione del divieto limitato agli Apple Watch che violano i brevetti depositati da Masimo.

Apple contro Masimo: l’ITC potrebbe vietare gli Apple Watch negli USA!

Nel 2021 Masimo aveva denunciato Apple per violazione dei brevetti riguardanti la capacità dei dispositivi di misurare il livello di ossigeno nel sangue tramite un semplice sensore ottico. Apple, secondo l’azienda, avrebbe rubato i brevetti e realizzato il sensore attualmente presente su tutti gli Apple Watch prodotti.

Apple ha smentito l’accusa ma ciò non è bastato a convincere l’ITC, che proprio in questi ultimi giorni ha emesso la sua decisione, la quale dovrà essere confermata o smentita direttamente dall’amministrazione Biden. La Casa Bianca stabilirà se necessario impedire l’importazione degli smartwatch di Cupertino negli Stati Uniti o meno.

Il CEO di Masimo si è dichiarato soddisfatto della decisione dell’ITC ribadendo l’importanza dell’affidarsi alla legge anche se lo scontro coinvolge l’azienda più potente del mondo. Nonostante ciò l’ultima parola non è stata ancora proferita. I due protagonisti dello scontro dovranno ancora attendere fino a 60 giorni prima di scoprire a chi appartiene la vittoria.

Apple dovrà quindi difendere la sua posizione e dimostrare di non aver fatto riferimento ai brevetti Masimo durante la realizzazione del suo sensore per la misurazione del livello di ossigeno del sangue. Soltanto così potrà assicurarsi il mercato statunitense anche in futuro.