Google Fiber è un servizio internet in fibra ottica appartenente all’azienda Mountain View. Le sue sperimentazioni sono iniziate in alcune città americane ed anche se per il momento ha una disponibilità limitata è previsto un nuovo aggiornamento che porterà la sua velocità a 20 Gbps. Una rete del genere ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria rete dei sogni.

Fiber è stato realizzato attraverso l’uso della piattaforma “Quillion” appartenente a Nokia. Tra le sue peculiarità questa ha anche la capacità di essere aggiornabile senza che debba modificarsi la sua stessa rete di trasmissione. Infatti, bastano alcune modifiche in centrale e lato utente per riuscire a passare da connessioni da 5 e 8 Gbps a connessioni ad altissima velocità con 20 Gbps. Inoltre, il passaggio non comporta particolari complicazioni.

20 Gbps per Google Fiber

Ma come è possibile effettuare un simile balzo? Questo, è reso possibile grazie all’uso di una nuova tecnologia Nokia: 25G PON. Questa tecnologia permette proprio di aumentare la larghezza della banda delle linee già esistenti in fibra. La cosa straordinaria è che Google è tra i primi in tutto il mondo ad utilizzare questa tecnologia adottandola per i suoi servizi.

Per poter procedere con questo upgrade gli utenti dovranno dotarsi di un nuovo modem. A tal proposito Google si è già impegnato per poterlo fornire a tutti i fortunati che sono stati selezionati per poter usufruire per primi di questa miglioria per la velocità della loro linea fibra.

La scelta di alcuni utenti è avvenuta perché il passaggio a 20 Gbps per Google Fiber non avverrà contemporaneamente. Per la fine del 2023 solo un piccolo gruppo di aree potranno approfittare dell’upgrade. Poi con calma il servizio verrà espanso fino ad arrivare anche a tutti gli altri utenti.

I 20 Gbps valgono sia in download che upload, dati assolutamente sensazionali che portano gli utenti a chiedersi come potrebbero effettivamente riempirli. Di certo poter caricare contenuti e video a quella velocità è certamente un’esperienza da non perdere.

Non è ancora noto il prezzo, ma sicuramente Google Fiber non sarà particolarmente economico. Al momento la connessione a 8 Gbps costa 150 dollari al mese, con un simile upgrade il prezzo finirà sicuramente per aumentare.