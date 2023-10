Il lancio del nuovo OnePlus 12 è sempre più vicino e il produttore cinese ha iniziato la campagna pubblicitaria che ci accompagnerà fino alla data di lancio. In attesa di una comunicazione ufficiale da parte del brand, possiamo scoprire alcuni preziosi dettagli sulla scheda tecnica del prossimo flagship.

Come si può leggere nei poster condivisi dalla stessa azienda, OnePlus 12 sarà un device altamente prestazionale. Infatti, sotto la scocca sarà presente il SoC Snapdragon 8 Gen 3, il chipset top di gamma realizzato da Qualcomm. Inoltre, lo smartphone potrà contare anche sul display X1 Oriental realizzato da BOE.

Tuttavia, a confermare che il lancio è ormai imminente, è la nuova certificazione ottenuta dal produttore. Stando a quanto rivelato dal noto leaker Mukul Sharma, un device con numero di modello CPH2581 ha ottenuto certificazione IMDA. Il numero dimodello è lo stesso apparso su Geekbench e riconducibile al flagship di OnePlus.

Il nuovo flagship OnePlus 12 sta per essere annunciato ufficialmente con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Inoltre, questa certificazione lascia intendere che il debutto di OnePlus 12 potrebbe essere stato anticipato di qualche giorno. Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla data, ma certamente il mercato Cinese avrà una esclusiva temporale per alcune settimane. Solo in seguito la serie verrà confermata anche negli altri mercati internazionali.

La possibile dotazione tecniche del prossimo top di gamma potrebbe essere simile al predecessore con le dovute migliorie. Il display OLED potrebbe avere una diagonale da 6,82 pollici con refresh rate a 120Hz e una luminosità massima di 2.600 nit.

Il comparto fotografico sarà triplo con un sensore principale da 50MP, una lente ultra-grandangolare da 48MP e uno zoom periscopico da 64MP. La batteria da 5.400mAh garantirà un’ampia autonomia anche grazie alla ricarica rapida da 100W con cavo e da 50W in maniera wireless.