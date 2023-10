WindTRE, solo 8 EURO al mese per 150 GIGA

Ogni gestore virtuale che è stato in grado di piazzarsi al primo posto in graduatoria dovrà vedersi questa volta con un colosso assoluto. Parliamo di un provider MNO, ovvero WindTRE che mette in mostra le sue qualità proprio ad ottobre.

Secondo quanto riportato, sono disponibili tantissime offerte in questo mese di ottobre ed è per questo che alcune aziende leader nel settore hanno deciso di prendere delle contromisure. WindTRE ha scelto di provare a recuperare anche alcuni dei suoi vecchi clienti, lanciando delle promozioni dedicate proprio a questa cornice di pubblico. Ora l’obiettivo è quello di offrire dei prezzi bassi ma soprattutto tanti contenuti e sembra che con l’ultima GO 150 Flash+ tutto possa diventare possibile.

WindTRE: ora la nuova offerta ha tutto, ci sono 150 giga al mese con soli 8,99 €

Cosa desiderano gli utenti che sono in procinto di cambiare gestore mobile? Ovviamente una soluzione che sia migliore di quella precedente. Cambiando aria è possibile incontrare tante nuove opportunità, come l’ultima offerta prodotta da WindTRE.

La GO 150 Flash+ Digital è perfetta per chiunque volesse risparmiare avendo comunque tutto a disposizione. L’offerta infatti garantisce a chi entra a far parte di questo gestore tanti contenuti tra minuti, messaggi e ovviamente connessione web. Partendo per ordine, ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili. A seguire non manca l’opportunità di inviare messaggi tradizionali con 200 SMS disponibili. Infine gli utenti hanno un grande vantaggio, quello di avere 150 giga per navigare in 4G tutti i mesi. Il prezzo mensile sarà di soli 8,99 €.