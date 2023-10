A chiunque piacerebbe tornare a casa la sera dopo il lavoro e trovare il pavimento della propria casa pulito.

Questa situazione si può raggiungere in due modi: assumere una collaboratrice domestica che ci aiuti con le faccende oppure acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti, soprattutto se è in offerta.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Proscenic 850T in super offerta

Il robot aspirapolvere 850T ha una potenza di aspirazione molto elevata da 3000Pa che permette di aspirare facilmente tutta la polvere, i capelli e i rifiuti. Con 3 livelli regolabili, può soddisfare le tue diverse esigenze. Dispone di due modalità: solo aspirazione oppure lavare e aspirare allo stesso tempo grazie al suo contenitore della polvere e acqua 2-IN-1.

Puoi utilizzare l’APP Proscenic compatibile con smartphone Android e iOS per controllare il robot sfruttando a pieno le sue funzioni avanzate oppure puoi usare i comandi vocali di Alexa e Google Assistant, Siri per controllare le funzioni base. Il robot 850T ha una navigazione intelligente chiamata iPNAS 2.0, cioè segue una specifica logica per assicurare che nessuna zona venga tralasciata durante pulizia.

Il produttore offre anche un servizio clienti in caso di problemi con il prodotto. Pensate che, seguendo questo link, lo pagherete solamente 189 euro con la possibilità di aggiungere un coupon sconto di 30 euro, arrivando così a 159 euro.